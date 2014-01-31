Фото с сайта rus.delfi.ee Фото с сайта rus.delfi.ee Американские власти будут добиваться смертной казни для 20-летнего Джохара Царнаева, подозреваемого в совершении теракта в Бостоне. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер, передает CNN. По словам Холдера, решение о применении высшей меры наказания принято исходя из "характера совершенных деяний и причиненного ущерба". Напомним, в результате двух взрывов во время бостонского марафона в апреле 2013 года погибли трое человек, более 260 получили ранения. В совершении теракта американские власти заподозрили братьев Царнаевых - Тамерлана и Джохара. Старший - Тамерлан был убит в перестрелке с полицией. Младший был ранен, но его удалось задержать, сейчас он находится под арестом. Джохару Царнаеву предъявили обвинения по 30 пунктам, 17 из которых караются смертной казнью. Как сообщалось ранее, судебный процесс над Царнаевым-младшим может начаться осенью 2014 года. Сам Джохар Царнаев не признал себя виновным ни по одному пункту.