Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz В городском суде начался процесс над начальником административного хозяйственного отдела Мейрам ЕЛЕУСИЗОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29-летнюю женщину обвиняют в том, что с июня 2010 по декабрь 2012 года она похитила в актюбинском филиале АО «Казпочта» 3,8 миллиона тенге. Женщина попалась на сборе оплаты за аренду помещений в здании «Казпочты». 7 индивидуальных предпринимателей почти два года платили деньги за аренду не в кассу, а лично в карман ЕЛЕУСИЗОВОЙ. Так утверждает следствие. Арендаторам начальница отдела говорила, что сама составит договора, те ничего не знали о хищениях. Как рассказала начальник отдела горпрокуратуры Асель ТАНАЛИЕВА, сотрудницу «Казпочты» судят по статье «мошенничество с использованием служебного положения».