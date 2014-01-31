Иллюстративное фото с сайта www.pravmir.ru Иллюстративное фото с сайта www.pravmir.ru Сегодня ночью температура воздуха в Актюбинской области опустилась до 36 градусов ниже ноля. Все трассы республиканского и областного значения закрыли, однако большое количество людей и техники застряли в снежном плену за городом. В ночь на 31 января сотрудники ДЧС спасли 7 человек, эвакуировали 450 человек, вызволили из снежных заносов 169 единиц техники. Организовано 7 пунктов обогрева. Всего за двое суток спасли 86 человек, эвакуировали 841, вытащили из сугробов 458 единиц техники. По сведениям пресс-службы департамента ЧС, жертв и пострадавших нет. Спасением людей занимались 71 сотрудник департамента и 20 автомашин. - В очередной раз мы убедительно просим гостей, жителей города и области серьезнее относиться к предупреждающей информации и не подвергать себя и своих близких опасностям, связанным с зимними погодными условиями, - отметила пресс-секретарь ДЧС области Айгерим НАУРЗБАЕВА.