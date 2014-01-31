Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вчера, 30 января, около 23 часов в противопожарную часть позвонили жители села Комсомол Айтекебийского района. В доме семьи ИСКАЛИЕВЫХ начался пожар. На место выехали 10 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения Айтекебийского района. Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров. Уже через 55 минут пожарным удалось локализовать пламя, а еще через 20 минут полностью потушить пожар. С пожарища увезли в больницу хозяйку 52 лет, ее 29-летнего сына, 26-летнюю сноху и 5-летнего внука. Все четверо с ожогами находятся в Айтекебийской райбольнице.