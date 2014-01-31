Иллюстративное фото с сайта www.likar.info Иллюстративное фото с сайта www.likar.info Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, примерно в 22.00 часов 30 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции прибыли на помощь замерзающим на трассе жителям Шымкента. Как выяснилось на месте, водитель "КАМАЗа" Акперды БЕКБАЕВ рассказал, что выехал из Атырау в Шымкент. На 229 км трассы Уральск-Атырау замерзло дизельное топливо. В течение 3-4 часов он вместе с двумя попутчиками пытался самостоятельно отогреть топливную систему. Когда на место приехали полицейские, у водителя и одного пассажира были обморожены руки, однако от госпитализации они категорически отказались. - Наши сотрудники устроили их в придорожном кафе «САЛАНГА», возле поселка Аксуат, а сами до 7 утра стояли на патрульном автомобиле возле сломавшегося "КАМАЗа", - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Сегодня примерно в 7.00 топливную систему удалось отогреть и шымкентцы уехали.