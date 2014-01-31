ph4Это стало известно сегодня на активе, который в данный момент проходит в областном акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Серик Кенжебекович СУЛЕЙМЕН - один из пяти замов Нурлана НОГАЕВА. Он курировал сельское хозяйство. В должности заместителя акима ЗКО работал 6, 5 лет. До сельского хозяйства курировал социальную сферу. Сулеймен освобожден от должности «в связи с переходом на  другую работу». Вместо Сулеймена на должность замакима Нурлан НОГАЕВ назначил Армана Каримовича УТЕГУЛОВА, уже бывшего начальника управления сельского хозяйства. Арману УТЕГУЛОВУ - 50 лет, Серику СУЛЕЙМЕНУ - 58 лет.  Утегулов Арман Каримович 1964 г.р., В 1989 году окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт специальность - ветеринарный врач, в 2007 году - Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет поспециальности - экономист. 1989-1996 г.г. - главный ветеринарный врач совхоза «Аккульский», Аккульского коллективного сельскохозяйственного предприятия Фурмановского района. 1996-1998 г.г. - директор коллективного сельскохозяйственного предприятия  «Талдыапан» Фурмановского района. 1998-2002 г.г. - заместитель акима Казталовского района, главный инспектор по вопросам агропромышленного комплекса аппарата акима области. 2002-2010 г.г. - аким Каратобинского района. 2010-2013  г.г. - аким Теректинского района. С 2013 года занимал должность руководителя управления сельского хозяйства ЗКО. С 31 января 2014 года назначен заместителем акима ЗКО.