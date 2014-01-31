- один из пяти замов. Он курировал сельское хозяйство. В должности заместителя акима ЗКО работал 6, 5 лет. До сельского хозяйства курировал социальную сферу. Сулеймен освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу». Вместо Сулеймена на должность замакима Нурлан НОГАЕВ назначил, уже бывшего начальника управления сельского хозяйства. Арману УТЕГУЛОВУ - 50 лет, Серику СУЛЕЙМЕНУ - 58 лет.1964 г.р., В 1989 году окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт специальность - ветеринарный врач, в 2007 году - Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет поспециальности - экономист.- главный ветеринарный врач совхоза «Аккульский», Аккульского коллективного сельскохозяйственного предприятия Фурмановского района.- директор коллективного сельскохозяйственного предприятия «Талдыапан» Фурмановского района.- заместитель акима Казталовского района, главный инспектор по вопросам агропромышленного комплекса аппарата акима области.- аким Каратобинского района.- аким Теректинского района. Сгода занимал должность руководителя управления сельского хозяйства ЗКО. С 31 января 2014 года назначен заместителем акима ЗКО.