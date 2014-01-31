Фото с сайта kapital.kz
Назначение Аслана Мусина послом в Хорватии стало своего рода спасением для него, считает политолог Досым Сатпаев, сообщает Total.kz.
По мнению эксперта, его нахождение в Казахстане становилось опасным для него же самого.
"Он еще легко отделался, потому что посольская должность обычно применяется в двух случаях – если чиновника хотят медленно вывести из игры и впоследствии в целом из президентского окружения, и второй вариант, когда человека хотят временно убрать из того же окружения, но с перспективой его возвращения. Это лучше, чем если последовали бы другие, более жесткие меры. Ослабление Мусина внутри элиты, которое мы наблюдали последние почти полтора года, свидетельствует о том, что против него начали действовать очень влиятельные силы. При неблагоприятном стечении обстоятельств его судьба могла сложиться намного хуже", - считает политолог.
Падение экс-председателя Счетного комитета с властного олимпа многие эксперты связывали с делом бывшего акима Атырауской области, продолжил политолог. Весь этот скандал был, возможно, косвенной попыткой нанести удар по политику. по словам Сатпаева, это дело можно было раскрутить так, что под лавиной мог оказаться и сам Мусин.
Другой политик, Петр Своик, считает, что снятие с должности могло закончиться более кардинальным образом. Но сейчас главе государства приходится опираться не только на верных и преданных людей, но и на тех, кто не совсем согласен с действиями президента.
"Аслан Мусин был очень опасным человеком. Но его нельзя просто так выгнать, и тем более его нельзя демонстративно осудить. С Рыскалиевым сейчас типа разберутся, и ладно. Поэтому, таким образом, компромисс между тем, чтобы, так сказать, не расстрелять и не держать поблизости, как раз был достигнут, и Мусина сделали послом", - сказал Своик.
Правящий режим сейчас не может себе позволить "разбрасываться своим материалом", подчеркнул он. Те, кто не прошел проверку, уже давно ушли. И остались лишь те, кто действительно сейчас нужен.
Досым Сатпаев добавил, что Аслан Мусин просто наступил на "хвосты" многим влиятельным людям, и реакция не заставила себя долго ждать.
"Я думаю, что Мусину удалось убедить главу государства, что действия Бергея Рыскалиева не связаны с ним, по крайней мере напрямую. Те группы, которые активно выдавливали Аслана Мусина из президентского окружения, ожидали, судя по всему, не такого решения. Но здесь президент, как обычно, сыграл в свою любимую игру, в очередной раз доказав, что только от него зависит судьба того или иного чиновника, а не от каких-то группировок. А это было объединение нескольких фигур", - отметил политолог.
По его словам, жесткое поведение вообще характерно для многих руководителей Администрации президента, коим был и Мусин.
Находясь на этой должности, только гибкий и талантливый человек может хорошо ладить с другими. Это блестяще удалось Кариму Масимову, который, по мнению Сатпаева, умеет улыбаться и выстраивать отношения.
Кроме того, для главы государства, объяснил политолог, важен сам человек, а не его родоплеменная принадлежность. Президент очень привязан к преданным людям. Однако, резюмировал эксперт, практика показывает, что в Казахстане нет вечных небожителей и неприкасаемых.