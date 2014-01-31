Иллюстративное фото с сайта www.molodejno.ru Иллюстративное фото с сайта www.molodejno.ru Ей исполняется 149 лет. Сегодня Праздник русской водки неофициальный, но именно в этот день в 1865 году ученый Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водою". Целью работы великого ученого было изучение удельного веса растворов спирта и воды, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. С тех пор водка стала одним из символов России и завсегдатаем праздничных столов. О свойствах водки и ее полезности эксперты спорят до сих пор. Одни говорят, что в умеренных количествах водка полезна для здоровья, другие утверждают: она лишь разрушает организм. При этом существует довольно много полезных бытовых советов, в которых главным ингредиентом становится водка. Например, если пластырь намертво прилип к коже и при попытке от него избавиться вы испытываете жуткую боль, нужно взять вату, смочить ее водкой и наложить на пластырь на несколько минут. Она растворяет клей и смачивает кожу. Снимать его теперь не так больно. Если нет возможности помыть руки, водка может служить антисептиком. Или стереть отпечатки пальцев. Если вы случайно оставили следы там, где не стоило их оставлять, вам на помощь вновь придет самый известный русский напиток. Мы смачиваем тряпку всего несколькими каплями водки и удаляем отпечатки пальцев. Кстати, водка может составить конкуренцию средствам по очистке стекол. Но благодаря ей можно не только эффективнее прибраться дома, но и, как ни странно, ухаживать за волосами! Для тех, кто ломает голову как избавиться от перхоти и отрастить длинные волосы не потратив десятки тысяч рублей, ответ простой: добавить водку во флакон с шампунем (на 100 миллилитров - 10 грамм). Средство будет стимулировать рост волос за счет улучшения кровообращения кожи головы. Но даже на этом чудодейственные свойства водки не заканчиваются, в Интернете пишут, что 40-градусный напиток может служить как анальгетик. Водка может по-настоящему избавить от мучений при зубной боли. Нужно всего лишь набрать водку в рот и, надув щеку, держать возле больного зуба. Спирт проникает в десну и облегчает боль. Таким методом можно избавляться и от других недугов. Ужаснее зубной боли может быть только боль ушная. И тут изобретение российского химика творит чудеса. Чтобы избавиться от боли в ушах, нужно капнуть несколько капель водки в ухо, подождать 10 минут а затем промокнуть. Водка убьет бактерии, которые вызывают воспаление и боль. Получается, что водка - друг человека, если уметь правильно ее использовать. Ну и наконец, даже в самой критической ситуации, когда вы, замариновав мясо, едете на шашлыки с друзьями, а по дороге кончается бензин. Автомобиль заглох, и рядом - ни одной заправки. Заливаете водку в бензобак и заводите машину. Двигателю эта процедура, конечно, на пользу не пойдет, но, по крайней мере, железного коня на себе тащить не придется. Источник: lifenews.ru