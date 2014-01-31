Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Министр по чрезвычайным ситуациям прокомментировал ситуация с поздним приходом SMS-сообщений об отмене занятий в школах в Астане, сообщает ИА "Новости-Казахстан". "Некоторые граждане задают вопрос: почему поздно приходят SMS-сообщения об отмене занятий. Я хочу сказать, что проанализировал свои SMS-ки, которые мне приходят также, как и всем гражданам. Предупреждения об отмене занятий приходят ровно в 07.00. Что касается закрытия дорог (из-за метели), здесь принимаются решения", - сказал Божко на брифинге в службе Центральных коммуникаций при президенте. Кроме того, министр пояснил, что по технологическим причинам рассылка SMS-сообщений осуществляется поочередно для каждого абонента со скоростью 200 тысяч абонентов в час. "Соответственно, для миллионного города при минимальной, 50% оснащенности населения мобильными телефонами, абонент, который находится последним в базе данных, получит сообщение через 2,5 часа. Эти технические возможности, которые мы не всегда можем устранить. Здесь хотел был попросить вас понимать этот процесс. У нас пока нет таких мгновенных рассылок", - отметил министр. Божко заявил, что операторы работают очень добросовестно и стараются, чтобы информация доходила достаточно быстр