Это около 3,7 миллиардов долларов. Почти треть из этой суммы приходится на отчисления из Алматы и Астаны. Столица лидирует по приросту объема пенсионных отчислений, годовой рост 16,5% (на 9,9 миллиардов тенге). Всего работники Астаны за 2013 год перечислили в пенсионные фонды 70 миллиардов тенге. Наименьший рост в Кызылординской области. По сравнению с 2012 годом объем пенсионных отчислений вырос всего на 4,5% (на 0,7 миллиардов тенге) до отметки 16,6 миллиардов тенге. Рэнкинг-основа: Обязательные отчисления в пенсионные фонды. Регионы РК. Январь-декабрь 2013 года tab Источник: ranking.kz