С высоты 12 метров упал газоэлектросварщик 4 разряда.сообщил в департамент труда, что газоэлектросварщик работал на блоке № 3. Он перемещался на блоке, не пристегнув монтажный пояс за перила. Мужчина поскользнулся и упал на землю с высоты 12 метров. Его немедленно доставили в больницу и о случившемся оповестили родных. Департамент труда создал комиссию для расследования несчастного случая. Напомним, что ввод рельсобалочного завода в эксплуатацию ожидается в этом году. Стоимость строящегося предприятия составляет 55 миллиардов тенге. На сегодня освоено чуть больше половины этой суммы.