zavodВ понедельник, 27 января, около 15.00 на рельсобалочном заводе произошло ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С высоты 12 метров упал газоэлектросварщик 4 разряда. Ведущий инженер по технике безопасности ТОО «СП Союзкомплект» ИСЕНГАЛИЕВ сообщил в департамент труда, что газоэлектросварщик работал на блоке № 3. Он перемещался на блоке, не пристегнув монтажный пояс за перила. Мужчина поскользнулся и упал на землю с высоты 12 метров. Его немедленно доставили в больницу и о случившемся оповестили родных. Департамент труда создал комиссию для расследования несчастного случая. Напомним, что ввод рельсобалочного завода в эксплуатацию ожидается в этом году. Стоимость строящегося предприятия составляет 55 миллиардов тенге. На сегодня освоено чуть больше половины этой суммы.