Иллюстративное фото с сайта www.carfactum.ru Иллюстративное фото с сайта www.carfactum.ru Ранее УАП ДВД ЗКО отрапортовало, что Акперды БЕКБАЕВУ, который застрял на трассе Атырау-Уральск, помогли сотрудники дорожно-патрульной полиции, и он продолжил путь. Однако в 5 часов вечера 31 января выяснилось, что «спасенный» Акперды БЕКБАЕВ все еще стоит на трассе возле поселка Тайпак Акжайыкского района и не может завести машину. - Мне помогли полицейские, но машину греть надо все время, солярка замерзает! - сообщил водитель «КАМАЗа». Известно, что водитель «КАМАЗа» Акперды БЕКБАЕВ выехал из города Атырау и направлялся в Шымкент. На 229 км трассы Уральск-Атырау в машине перемерзло дизельное топливо. На момент прибытия сотрудников полиции у двоих были обморожены руки, но от госпитализации они категорически отказались. Пресс-служба ДВД ЗКО сообщала, что сотрудники полиции устроили их в придорожном кафе «САЛАНГА», расположенном вдоль трассы возле поселка Аксуат. - Полицейские до 7 утра стояли на патрульном автомобиле возле сломавшегося КАМАЗа. На утро 31 января в 7.00 часов вместе с водителем отогрели топливную систему и КАМАЗ уехал, - было сообщено сегодня утром. Но на поверку оказалось, что машина замерзла вновь.