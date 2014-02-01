Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Об этом сообщает "Мунайлы Астана" со ссылкой на пресс-службу МЧС. 31 января в 9 часов 30 минут (по местному времени) в центральную районную больницу Исатайского района Атырауской области с отравление угарным газом были госпитализированы девять человек, из которых семеро дети. По сообщению пресс-службы МЧС, целая семья получила отравление из-за неисправности печного отопления на природном газе. В результате происшествия пострадали граждане А-в Н.1958 г.р., И-ва А. 1974 г.р.; дети: А-в Е. 1999 г.р., А-ва Л. 2000 г.р., Н-кызы А. 2001 г.р., Н-кызы А. 2007 г.р., Н-улы А. 2008 г.р., Н-кызы Е. 2010 г.р., Н-улы К. 2013 г.р. О состоянии пострадавших не сообщается. Обстоятельства выясняются.