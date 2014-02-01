Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Оглашение приговора по делу об убийстве в 2006 году оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников назначено на понедельник, 3 февраля, передал корреспондент ИА "Новости-Казахстан" из суда. "Время оглашения приговора - понедельник, 3 февраля, 11 часов", - сказал председательствующий Аскарбек Беимбетов. Главное судебное разбирательство по этому уголовному делу проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области. В ходе судебных прений в пятницу представители государственного обвинения заявили, что, по их мнению, действия Утембаева надлежит квалифицировать как пособничество в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору и по найму и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. "Я, конечно, достаточно сильно удивлен, что из категории заказчиков я перешел в категорию пособников. Это полный абсурд! Что я сидел занимался пособничеством Рахату (Р.Алиеву -КазТАГ) с Альнуром (А.Мусаеву - КазТАГ). Это бред сивой кобылы! То, что мои действия послужили поводом к этим событиям, это я признаю", - сказал Е.Утембаев на заседании суда в пятницу. В свою очередь адвокат Е.Утембаева Анжелика Ажигулова отметила, что ее подзащитный должен быть оправдан в связи с отсутствием состава преступления. "Утембаев должен быть оправдан судом в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Гособвинением не доказано наличие умысла у Утемабева на убийство Сарсенбаева, Журавлева, Байбосына. Он не знал о готовящемся убийстве. Мой подзащитный Утембаев просто пострадал из-за действий Алиева и Мусаева. Он стал просто жертвой в чужих руках. Переквалификация с подстрекательства на пособничество необоснованна. Я прошу вынести в отношении Утембаева оправдательный приговор за отсутствием состава преступления", - пояснила А.Ажигулова. Сам Утембаев отметил: "Да, какой-то срок я заслужил (...), но явно не в этой форме и не в таких сроках". 25 февраля появились сообщения об аресте руководителя аппарата сената Казахстана Ержана Утембаева. 2 марта Ержан Утембаев признался в совершении убийства Алтынбека Сарсенбаева. Ержан Утембаев как главный заказчик тройного убийства, получил по приговору суда 20 лет лишения свободы. Исполнитель убийства Рустам Ибрагимов был приговорен к высшей мере наказания, которая не была приведена в исполнение в связи с действующим в Казахстане моратории на смертную казнь. Бойцы спецподразделения КНБ "Арыстан" и другие обвиняемые по этому делу приговорены к длительным срокам.