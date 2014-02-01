Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz С сегодняшнего дня в Казахстане вступил в силу Закон, по которому трудовых мигрантов обязали заключать трудовые договора и платить госпошлину, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Данный закон упрощает процедуру найма иностранной рабочей силы из стран, с которыми у Казахстана существует безвизовый режим. Это практически все страны СНГ, исключая Туркменистан. В Атырауской области, в основном, речь идет о приезжих из Узбекистана. - В прошлом году, на территории Атырауской области было зарегистрировано более 45 тысяч граждан Узбекистана, - рассказал начальник областного управления миграционной полиции Берик АМАНГЕЛЬДЫ. Большая часть из них приехали в область на заработки. Законом предусматривается выдача приезжающим на заработки гражданам разрешение от одного до трех месяцев с последующим продлением до одного года. В миграционной полиции отмечают, что работодателем может выступать только физическое лицо. К примеру, для ведения домашнего хозяйства. Оговорено в законе и количество таких работников – не более пяти человек. Примечательно, что закон запрещает использовать гастарбайтеров для строительных работ (возведение коттеджей и тем более строительство государственных объектов). Не будет возможности использовать их труд в торговле на рынках, магазинах, сферах обслуживания. - Для того, чтобы получить такое разрешение, необходимо оплатить в банке индивидуальный подоходный налог в размере 2 МРП, это 3704 тенге ежемесячно. Но прежде необходимо также оформить в налоговом органе ИИН. После этого между работодателем и работополучателем заключается индивидуальный трудовой договор. Уже после этих процедур работодатель и иностранный гражданин со всеми документами обращаются в миграционную полицию для получения разрешения, - уточнил Берик АМАНГЕЛЬДЫ.  