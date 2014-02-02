Иллюстративное фото с сайта facte.ru Иллюстративное фото с сайта facte.ru Об этом на пресс-конференции сообщил старший прокурор Актюбинской области Ахмет АДИЛОВ. Россияне передали нашей полиции уголовное дело по статье изнасилование против актюбинца. Его обвиняют в совершении преступления в Оренбургской области, после чего он скрылся в Казахстане. Дело находится на стадии расследования. Правоохранительные органы занимается поиском и выдачей иностранцев, которые совершили преступления за рубежом и скрылись в нашей стране. Двоих из них за прошлый год выдали в Россию, третьего – в Узбекистан. Всего в Актюбинских колониях сидят 76 иностранцев. Они пребывают за перевозку наркотиков, кражи, разбои и грабежи. Среди них нет граждан стран Европы или США, в основном это лица из стран бывшего Союза. - В прошлом году за рубежом задержали 8 преступников, которые скрывались от наказания, - сказал старший прокурор Актюбинской области Ахмет АДИЛОВ. - Нам выдали четырех из них. Троих уже осудили. Как рассказал Ахмет АДИЛОВ, после получения срока в суде, иностранцы могут подать ходатайство и отправиться отбывать наказание на родину. В этом году 26 осужденных уехали в колонии родных государств.