Очередные матчи чемпионата Казахстана по хоккею между клубами «Бейбарыс» (Атырау) и «Арлан» (Кокшетау) должны были пройти 3 и 4 февраля в Ледовом дворце Атырау. Но холодная погода не позволит западноказахстанскому клубу сыграть домашние матчи. Морозная погода, которая уже несколько дней держится во многих регионах республики, в том числе и в Атырау, парализовала работу аэропортов. Основной авиаперевозчик страны «Эйр Астана», второй день отменяет десятки рейсов в Атырау и из Атырау. Авиакомпания по этому поводу даже распространила сообщение на своем сайте. «Отменены рейсы в связи с высоким атмосферным давление в аэропорт г.Атырау и эксплуатационными ограничениями на воздушные суда авиакомпании», - отмечается в сообщении. - Наши хоккеисты просто не смогут вылететь из Астаны. Получается, что холодная погода может иногда даже мешать зимним видам спорта, - говорит директор хоккейного клуба «Бейбарыс» Булат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Руководство клуба при согласии федерация хоккея РК приняли решение провести очередные матчи «Бейбарыс» кокшетауским «Арланом» на выезде. Напомним, последние две встречи на выезде ХК «Бейбарыс» проиграл темиртаускому «Арыстану». И на данном этапе чемпионата находится на четвертой строчке турнирной таблицы.