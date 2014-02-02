1 февраля корейцы Уральска отметили Новый год по лунному календарю. Празднование прошло в ресторане "Каспий", куда были приглашены и представители других национально-культурных центров.  Гости могли оставить свои поздравления на специальном банере. Корейскую диаспору пришли поздравить аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и депутат городского маслихата Аветик АМИРХАНЯН. Гостей угощали национальными корейскими блюдами, также были представлены национальные танцы и песни. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА ng3 ng9 ng13ng7 ng2 ng12 ng5 ng4 ng10 ng15 ng6 ng11 ng14 ng1  