"Мы установили место проживания Павличенко в Москве, где он и был задержан. В настоящее время Генеральная прокуратура Казахстана решает вопрос о его экстрадиции", - заявил финполовец. Олегу Павличенко 43 года, он уроженец Актюбинской области. С 16 октября 2012 года находится в межгосударственном розыске, суд заочно санкционировал его арест. Обвиняется в хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в Атырауской области, и лжепредпринимательстве. По версии следствия, Павличенко - один из лидеров криминальной структуры, созданной Бергеем Рыскалиевым. Напомним, 23 января в Атырау начался громкий судебный процесс над ОПГ экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. На скамье подсудимых 22 человека, среди которых экс-чиновники и бизнесмены. Сам Бергей Рыскалиев и его брат Аманжан находятся в розыске. По некоторым данным, они находятся в Лондоне.