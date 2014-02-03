Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В следственный изолятор посадили старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции № 1 Мугалжарского района ДУИС по Актюбинской области. Финансовые полицейские выяснили, что офицер 10, 17 и 27 января в городе Кандыагаш получал взятки. Старший инспектор взял 50 тысяч тенге за положительную характеристику осужденного и передачу документов для направления в суд на условно-досрочное освобождение. Финансовые полицейские возбудили уголовное дело по статье «Получение взятка». Сотруднику департамента уголовно-исполнительной системы грозит до 7 лет колонии с конфискацией имущества.