Известная певица, у которой обнаружили рак мозга, ежедневно переносит многочасовые процедуры в медицинском центре Memorial Sloan-Kettering. Российская певица Жанна Фриске, у которой медики обнаружили раковую опухоль мозга, ежедневно по несколько часов проводит в нью-йоркской клинике. В одном из лучших онкологических центров США - Memorial Sloan-Kettering - Жанна проходит курс химиотерапии. Как сообщает в субботу интернет-издание Heat.ru в больнице артистку постоянно сопровождают ее гражданский муж Дмитрий Шепелев и бывшая коллега по группе "Блестящие" Ольга Орлова. Последняя вылетела поддержать Жанну неделю назад и с тех пор всегда находится рядом. Певица проживает в апартаментах и находится на амбулаторном лечении. Примечательно, что в самой клинике имя Жанны Фриске знает лишь ее лечащий врач, во всех остальных документах и в компьютерной базе медцентра пациентка из России проходит под секретным номером. В Москве остались родители и сестра Жанны, а также ее первенец - десятимесячный Платон. На лечение Жанны Фриске "Русфонд", собиравший деньги посредством переводов, потратил 135 тысяч долларов (более 4,6 млн рублей). Именно такой счет, согласно официальному заявлению благотворительной организации, прислала американская клиника. Еще 30 миллионов рублей зарезервированы на погашение других счетов, если таковое потребуется. Источник: lifenews.ru