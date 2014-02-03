Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Для получения информации о нарушениях правил дорожного движения зафиксированных скоростемерами, а также системой «Интеллектуальный перекресток» необходимо выполнить следующие действия: 1. Войти на сайт МВД РК http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD 2. В разделе «Интерактивные услуги» войти в раздел «Информация по скоростемерам» tab13. В разделе «Информация по скоростемерам» следовать согласно инструкций по пользованию сервисом tab2