Когда в развивающейся компании потребности в материальных ресурсах определены, наступает следующий важный этап - выбор поставщиков. Если раньше поставщик рассматривался как продавец, предоставляющий необходимые товары и материалы, то на сегодняшний день поставщик становится важным партнером по бизнесу для фирм-покупателей. Именно таким партнером многим уральским предприятиям стала компания TOO «KAZINTRUST». - Наша компания была основана в 2006 году в г. Уральск - рассказывает. – За это время мы смогли зарекомендовать себя как надежная компания. Занимаемся поставками по нескольким направлениям. Первая линейка - это пакет оборудования и услуг по организации работ в ограниченном пространстве и средства защиты от падения и фиксации на рабочем месте при работах на высоте. Такое оборудование в основном используют при чрезвычайных ситуациях. Например, гидравлические домкраты, которые мы поставляем, используют спасатели при обрушении дома. - Вторая линейка - это поставка средств индивидуальной и коллективной защиты, воздушно дыхательных аппаратов, воздушно дыхательных компрессоров и каскадных систем. Все мы знаем насколько важно, чтобы работники компаний, занимающихся нефтеразведкой или строительством, были снабжены качественной спецодеждой. Ведь работодатель, прежде всего, должен позаботиться о безопасности труда своих подчиненных. Поэтому наша компания поставляет только качественную спецодежду таких мировых брендов как «DAPRO». На сегодняшний день мы являемся официальным представителем по поставке спецодежды производства «DAPRO» на территории Казахстана. В третьей линейке мы поставляем нефтегазопромысловое оборудование, контрольно измерительные приборы и автоматику, стационарные системы газового контроля и мониторинга токсичных и взрывоопасных газов, портативных приборов по обнаружению опасных газов, газоанализаторов, - продолжает специалист. - На сегодняшний день у нас налажено деловое сотрудничество с компанией «CFT» - крупнейшим производителем и поставщиком газопоршневых и дизельных генераторов на территории Казахстана.Как показывают некоторые мировые исследования, во многих компаниях мира 50% успеха связаны с качеством товаров, которыми их обеспечивают поставщики. За семь лет на рынке компания ТОО «KAZINTRUST» зарекомендовала себя как надежный поставщик и верный партнер. На счету у компании успешное сотрудничество с более чем 25 казахстанскими предприятиями, а именно в городах Уральск, Атырау, Актау, Актобе. - Мы работаем только с лучшими компаниями, которые производят качественное оборудование и спецодежду, - продолжает Татьяна.- На сегодняшний день у нас развивается деловое партнерство с такими брендами как ABB, Schneider, Wika - производителями электроавтоматики и приборов КИПиА, с компанией FOGO – производителями дизельных генераторов, с фирмой RU-Enrgy Group - ведущим производителем устьевого оборудования, ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» производителем оборудования, предназначенного для локализации и ликвидации аварийных и хронических разливов нефти и нефтепродуктов. Мы также наладили деловые связи со многими казахстанскими и российскими партнерами. За хорошую работу от многих компаний в наш адрес приходят благодарственные письма, что является показателем нашей благонадежности. Мы стараемся, чтобы жизнь казахстанцев была как можно более безопасней, поэтому очень ответственно относимся к своей работе.Компания ТОО «Kazinrtrust» не стоит на месте и постоянно совершенствуется, сотрудники повышают свою квалификацию на регулярной основе. - Изначально при построении данного бизнеса наша компания основывалась на международных стандартах, - продолжает рассказывать Татьяна. - В связи с этим руководство компании решило в 2012 году официально внедрить стандарты контроля качества, охраны окружающей среды, охраны труда и технике безопасности на рабочем месте - ISO 9001/14001/ OHSAS 18001. Наш многолетний наработанный опыт позволяет нам с уверенностью заявить о себе, что мы готовы выступить как надежный поставщик товаров и услуг, гарантирующий качество.