Иллюстративное фото с сайта i.kuchuk.net
В последнее время любопытные инициативы так и сыплются: то предлагается узаконить проституцию, то ввести многоженство, то уголовно преследовать за гомосексуализм, сообщает Караван.
Но никто не говорит про еще одно явление, активно набирающее обороты, – про мужскую проституцию. Тема “мальчиков по вызову” остается за кадром – будто ее и нет.
Эта деликатная тема и без того во всех слоях общества вызывает горячий интерес. В соцсетях и на интернет-сайтах идут ожесточенные словесные баталии между адептами однополой любви и убежденными гомофобами. Модераторы едва успевали удалять нецензурные выражения, которыми оппоненты бойко клеймили друг друга.
Однако виртуальная буря пошумела и унеслась, а за кадром осталась другая, не менее существенная проблема – мужская проституция.
Депутат маслихата города Алматы, председатель комиссии маслихата по контролю за соблюдением законности Андрей Викторович Моргунов говорит, что считает торговлю телом – хоть женским, хоть мужским – делом, не приемлемым в цивилизованном обществе.
"Нравственная составляющая подобного промысла не поддается объяснению, – говорит Андрей Моргунов. – Любая проституция, как женская, так и мужская, – грязь, инфекция и моральное разложение. Когда мы изучали этот вопрос и пытались выяснить, каким образом можно устранить это негативное явление, то столкнулись с вопиющими фактами: все представители организованного криминального мира, который только есть в нашем городе, “кормятся” в сфере продажной любви".
Кроме того, у сутенеров и организаторов данного бизнеса существуют зарубежные связи. Ведь “работать” в Алматы приезжают не только из других регионов Казахстана, но и из соседних стран.
Один из "мужчин по вызову" рассказал корреспонденту "Каравана" о своей работе. Мужчине 28 лет, назовем его Ярославом. Перед началом разговора парень выдвинул два условия: не фотографировать и не указывать его настоящее имя.
"После того как меня бросила любимая девушка, я решил на эти грабли больше не наступать, а просто зарабатывать деньги. Работаю посменно охранником в кафе. Денег платят мало, но мне удобно, потому что иногда там знакомлюсь с клиентками", - рассказал Ярослав.
По словам парня, спрос на его услуги большой. В среднем за неделю 4–5 клиенток. В основном это женщины за тридцать, но иногда звонят и дамы постарше, от 40 до 55.
"Моя такса – 100 долларов за час, если с разными “игрушками”, то дороже выходит. Потому что больше времени трачу. Иногда дамы жадничают и дают меньше, но большинство клиенток платят как положено", - поделился Ярослав.
"Проблема эта – социально-психологическая. Не следует забывать, что спрос рождает предложение, – говорит профессор, доктор медицинских наук Белгибай Шахметов. – Надо признать, в нашем обществе множество неудовлетворенных женщин. Причин много. У одних мужей вообще нет, но даже если и есть партнер, он не всегда может исполнить супружеский долг – стрессы, болезни подрывают мужское здоровье. Услугами” мальчиков по вызову” пользуются и весьма успешные дамы, которые сделали карьеру, а на личную жизнь времени у них не хватает, а может, и желания связывать себя обязательствами нет. Поэтому они и заказывают мужчину на часок.
Что касается мужчин, продающих свои сексуальные услуги, одной из причин является желание заработать.
Но тут еще, возможно, виновата повышенная гиперсексуальность. Ведь если роль женщин-проституток пассивная, то мужчине по вызову приходится проявлять большую активность. И не будь у него такого высокого уровня гормона тестостерона в крови, он физически не смог бы заниматься этим делом.