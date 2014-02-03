Фото ©Роза Есенкулова"Суд приговорил: Утембаева признать виновным и приговорить к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Срок отбывания считать с 22 февраля 2006 года, меру пресечения "арест" оставить без изменения. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях", - зачитал приговор судья Аскарбек Беймбетов сегодня, 3 февраля. Таким образом, общий срок наказания сократили на 7 лет. "Суд считает, что предпосылки к пособничеству Утембаева в убийстве по предварительному сговору и по найму нашли свои подтверждения. Хотя подсудимый и не признал свою вину, его виновность подтверждается показаниями и исследованиями. В своих показаниях в качестве подозреваемого Утембаев в 2006 году подробно пояснил обстоятельства знакомства с Ибрагимовым (киллером, застрелившим Сарсенбаева и его помощников. - Прим. автора). Утембаев в своих показаниях в апреле 2006 года вновь подтвердил свои слова, а также намерение расправиться с Сарсенбаевым. Он попросил Ибрагимова организовать избиение Сарсенбаева", - добавил судья. Кроме того, суд вынес частное постановление о доведении до сведения Генеральной прокуратуры информации о причастности Рахата Алиева и Альнура Мусаева к убийству Алтынбека Сарсенбаева. Ержан Утембаев - экс-руководитель аппарата Сената Парламента был осужден в 2006 году на 20 лет. Его признали заказчиком убийства Алтынбека Сарсенбаева и двоих его помощников. В декабре 2013 года Генеральная прокуратура республики выступила с новыми подробностями в громком деле - оказалось, что отбывающий срок за исполнение убийства Рустам Ибрагимов назвал истинных заказчиков. По его словам, ими являются Рахат Алиев и Альнур Мусаев. После этого было решено пересмотреть дело Утембаева. Свои слова киллер подтвердил и в суде. Он сообщил, что Мусаев лично контролировал всю операцию, а Ержан Утембаев стал жертвой обстоятельств. Согласно материалам дела, ранее он заказал Ибрагимову избиение политика Сарсенбаева, заплатив крупную сумму. Об этом стало известно Алиеву и Мусаеву, и они разработали собственный план. В итоге Сарсенбаева и двоих его помощников застрелили, а в тюрьму сел Ержан Утембаев. Рахат Алиев и Альнур Мусаев находятся в розыске.