Иллюстративное фото с сайта positime.ru Иллюстративное фото с сайта positime.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акима области. Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ находится с рабочим визитом в Казталовском районе. Вчера, 2 февраля, глава региона принял участие на открытии оптико-волоконной линии на участке «Чапаево-Жангала-Жалпактал». Таким образом семь из двенадцати районных центров ЗКО обеспечены оптическими линиями связи. - Нынешнее поколение с трудом сможет вспомнить, что такое  коммутаторы, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Все помнят сюжет из кинофильма «Мимино», где главному герою вместо Телави набрали по телефону Тель-авив. Но не все могут понять, как такое может случиться. По словам акима области, строительство линии связи общей протяженностью 320 км, в том числе на участке Чапаево- Кызылоба, Пятимар - Кыркопа - Жангала - 156 км, Жангала - Маштексай - Жанаказан - Жалпактал - 164 км, даст возможность жителям Акжаикского, Жангалинского и Казталовского районов получать полный спектр телекоммуникационных услуг. К слову, во время прямого подключения Нурлан НОГАЕВ лично проверил скорость Интернета.