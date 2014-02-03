Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело в отношении и.о. руководителя областной инспекции комитета связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникации РК. По данным пресс-службы департамента, женщина обвиняется в том, что получила взятку в размере 150 тысяч тенге за ускоренное рассмотрение обращения гр.М. по вопросу использования высокочастотного спектра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как стало известно, речь идет о выдаче разрешения на использование рации в службе такси. Ускорение этой процедуры чиновница оценила в 150 тысяч тенге. Предприниматель, владеющий службой такси, с подобным положением дел не согласился и обратился в финпол. 25 ноября 2013 года бизнесмен передал часть денег - 100 тысяч тенге, после чего руководитель облинспекции устно, то есть неофициально, разрешила использовать рацию. 3 декабря при передаче оставшейся суммы женщина была задержана с поличным возле своего кабинета. Видео предоставлено пресс-службой ДБКЭП по Актюбинской области