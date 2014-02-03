Продавцы и люди в срочном порядке были эвакуированы с остановки. Однако движение на этом участке дороги остановлено не было. По предварительной версии пожар случился из-за перенапряжения на линии электропередач, так как в магазине было включено сразу два обогревателя. На место происшествия прибыло 2 единицы техники. Вся техника и товар в магазине сгорели. Обошлось без жертв.