Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz За подстрекательство к даче взяток финансовая полиция завела уголовное дело на женщину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ее деле несколько эпизодов. В одном случае женщина склоняла трех мужчин к даче взятки на 6 миллионов тенге якобы для чиновников горакимата за оказание содействия в получении земельных участков под ИЖС из земельного государственного фонда. В другом случае трое мужчин по ее наущению собрали взятку в размере 6,3 миллиона тенге за оказание содействия в получении арендного жилья из государственного жилищного фонда города Актобе. Финпол завел на женщину уголовное дело. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление до 12 лет колонии.