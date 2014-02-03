Как отметила, в связи с отсутствием одной из подсудимых слушание свидетелей отложено на два дня. - В пятницу вечеромпо состоянию здоровья попала в областную больницу. Мы разговаривали с врачам, выписка ожидается в среду. Так как она обвиняется по тяжким статьям УК РК, без ее участия суд не может продолжить слушания, - отметила Гульмира ДАУЛЕТОВА. Слушания по данному делу возобновятся в среду, 5 февраля. Кенжегуль СИСЕНОВА, бывший главный бухгалтер ТОО «Снабойлстрой», обвиняется по нескольким статьям. Напомним, данная компания получала основные заказы на строительство объектов социального назначения в Атырауской области. В результате были присвоены миллиарды бюджетных средств. Кстати, бывшего руководителя данного ТООДБЭКП объявил в розыск.