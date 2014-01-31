Иллюстративное фото с сайта ggi.mos.ru Иллюстративное фото с сайта ggi.mos.ru Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в Западно-Казахстанской региональной палате предпринимателей. По словам эксперта палаты Анары БИСЕНОВОЙ, палата просит представителей малого и среднего бизнеса ЗКО, которые столкнулись с проблемами в сфере естественных монополий, обращаться с конкретными фактами непосредственно к ним. - Например, по вопросам подключения к сетям, выдачи технических условий на подключение объектов к системам коммунальных услуг, требований 100% предоплаты, уровня тарифов, неисполнения условий договора и так далее, - говорит Анара БИСЕНОВА. - Сбор информации проводится до 6 февраля 2014 года. Далее данная информация будет направлена в Национальную палату Республики Казахстан для принятия соответствующих мер реагирования. По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (7112) 98-16-63.