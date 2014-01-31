Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru «Люди!!! Сообщите номера телефонов служб спасения г Актобе, которые работают. Звоню в МЧС уже 2 часа, никто не шевелится. На трассе от Хромтау до Актобе застряли около 50 машин. Солярка мерзнет! Могут погибнуть водители! Перепостите, пожалуйста!». Такое сообщение на сайт mgorod.kz поступило в 14.53. Оставивший сообщение молодой человек подписался Дмитрием и оставил свой номер сотового телефона, судя по всему, номер российский. В ДЧС Актюбинской области сообщили, что они знают об этом случае и уточнили, что ЧП произошло не сегодня, а ночью 31 января. По их данным, в 8.00 утра 31 января с трассы Самара-Шымкент возле поселка Богетсай в Хромтауском районе было эвакуировано 62 машины. В настоящее время трасса закрыта, там работает техника по очистке дороги. Застрявших автомобилей между Актобе и Хромтау нет.