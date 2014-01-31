domВ рамках программы «Доступное жилье-2020» ведется строительство нового жилого микрорайона в поселке Зачаганск, сообщает официальный твиттер-аккаунт пресс службы акимата города Уральск @UralskAkimat. - В прошлом году были сданы 6 домов для вкладчиков «Жилстройсбербанка»  - 2 дома по 80 квартир и 4 - по 90 квартир. На данный момент завершено строительство 8 жилых домов на 902 квартир: трех 75-квартирных домов для очередников, трех 90-квартирных для молодых семей и двух домов по 160 и 157 квартир для вкладчиков «Жилстройсбербанка», - сообщается в релизе. В 2014 году будут построены еще 8 жилых домов для очередников, молодых семей и по системе «Жилстройсбербанка». Всего квартиры получат 826 семей. Определено, что из них очередникам выдадут 150 квартир, молодым семьям - 180 квартир. Среди очередников в первую очередь квартиры получат участники ВОВ, социальные уязвимые слои населения, дети-сироты, госслужащие и бюджетники, также семьи, у которых единственное жилье признано аварийным. По договору дома должны сдать в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Основные подрядчики госзаказа - ТОО «СВ плюс», ТОО «АзияТехСтрой», ТОО «СКФ Отдел строй», СК «Алим», ПК «Домостроитель» и ТОО «Алтим». Общая сумма, выделенная на строительство жилых домов, 2 млрд 275 млн тенге. php