Кадр телеканала КТК Кадр телеканала КТК В Атырау повесился главный бухгалтер медиа-холдинга "Атырау Акпарат". По некоторым данным, он проходил свидетелем по громкому делу Бергея Рыскалиева, сообщает телеканал КТК. Доподлинные причины, по которым Айтжан Утешев решился на суицид, пока неизвестны. Однако самоубийство может быть связано с большими долгами холдинга. Ещё в бытность акима Рыскалиева "Атырау акпарат" задолжало налоговикам 53 миллиона тенге, а возместить огромную сумму якобы обязали Утешева. Само здание из нескольких корпусов было построено специально для местных СМИ за бюджетные деньги, но в 2010-м его благополучно приватизировали. Изданиям и телеканалам тогда пришлось арендовать там офисы. И вот после скандала вокруг Рыскалиева объект вернули государству, а на скамью подсудимых отправили 22 сообщника беглого экс-акима. Покойного Утешева среди них не было, скорее всего, он фигурировал в деле как свидетель.