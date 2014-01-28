Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Уральский городской суд. По словам судьи Уральского городского суда по уголовным делам Ибрагима НИЯЗГАЛИЕВА, 27 января им был санкционирован арест двух сотрудников отдела криминальной полиции УВД г. Уральска сроком на два месяца. Еще один полицейский находится под домашним арестом. - Ходатайство на санкционирование ареста было подано следственным управлением ДБЭКП по ЗКО (финансовая полиция - прим. автора),  - рассказал Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ. - Было вынесено постановление о санкционировании ареста двух обвиняемых по части 4 статьи 311 УК  РК - «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, путем вымогательства, в крупном размере». Третьему обвиняемому вменяется статья 313 УК РК  «Посредничество во взяточничестве», ему санкционирован домашний арест. Согласно материалам дела, 13 января 2014 года сотрудниками УВД г.Уральск младшим  оперуполномоченным отдела криминальной полиции и помощником участкового инспектора отдела административной полиции был задержан менеджер АО «Каспи Банк». Последний подозревался в незаконной выдаче кредитов. В тот же день сотрудники полиции, действуя в группе лиц по предварительному сговору, отобрав у менеджера явку с повинной и признательные показания о причастности к мошенничеству, не стали регистрировать факт в книге учета заявлений. Полицейские через посредника другого оперуполномоченного отдела криминальной полиции, под угрозой задержания и водворения в ИВС, стали вымогать у сотрудника банка взятку в размере 1 миллиона тенге. При этом пообещали, что не будут регистрировать материал и привлекать его к уголовной ответственности. В тот же день полицейские получили первую часть взятки в размере 600 тысяч тенге, 23 января они получают вторую часть денег - 100 тысяч тенге, а на завтра, 24 января, оставшуюся часть - 300 тысяч. Именно после получения последней части взятки и задержали сотрудники финансовой полиции. В отношении младшего оперуполномоченного ОКП и помощника участкового инспектора полиции УВД г.Уральск возбуждено уголовное дело по статье 311 «Получение взятки», второй опер ОКП обвиняется в посредничестве. К слову, все трое сотрудников полиции, обвиняемых во взяточничестве, работают в органах недавно. Им всем по 23 года.