Фото с сайта malamant.livejournal.com Фото с сайта malamant.livejournal.com Председателем агентства РК по защите конкуренции (антимонопольное агентство) назначен Галым Оразбаков, сообщается на сайте ведомства. "Сегодня, 22 января 2014 года, премьер-министр Республики Казахстан Ахметов С. Н. представил коллективу агентства нового руководителя – Оразбакова Г. И.", - говорится в сообщении на сайте в среду. Напомним, что с января 2013 года агентство по защите конкуренции возглавлял Болатбек Куандыков. Он в свою очередь постановлением правительства назначен председателем агентства РК по защите прав потребителей. Нового главу агентства представил премьер-министр Серик Ахметов. "Перед новым агентством стоят задачи по защите прав потребителей и в целом по защите отечественных товаропроизводителей. В числе приоритетов – обеспечение безопасности пищевой продукции, контроль над санитарно-эпидемиологической обстановкой, техрегламентами продукции и услугам. В кратчайшие сроки необходимо выработать предложения по совершенствованию и становлению государственной политики в сфере защиты прав потребителей", - приводятся слова С.Ахметова на сайте primeminister.kz. Накануне, 21 января 2014 года, Галым Избасарович Оразбаков был освобожден от должности посла Казахстана в РФ, которую он занимал с апреля 2012 года. До этого он работал послом Казахстана в Израиле, занимал пост министра индустрии и торговли Казахстана, президента ОАО "НК "Казахстан Инжиниринг" и так далее. Источник: NUR.KZ