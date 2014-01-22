- На реке Урал за собором Михаила Архангела 19 января происходило массовое купание. Задолго до Крещения место для иордани подготавливали ребята из казачьего общества. Нам помогали сотрудники ДЭП и ДЧС. Все старались для людей, вырубали проруби, устанавливали раздевалки, даже уху приготовили для купающихся. Мы установили специальные мусорные баки, а люди не потрудились даже донести мусор до них. А когда мы вернулись к вечеру на место, обнаружили, что территория захламлена, люди, распивавшие спиртные напитки, отнеслись к месту священного обряда по-хамски - на берегу Урала образовались большие кучи мусора. В воскресение после церковной службы мы намерены убрать эту территорию. Мы, конечно, расстроены, что люди так относятся к нашей работе и вообще к природе. Они даже не подумали, что весной в паводок это все загрязнит реку! - возмутился Андрей ЛИГУЗОВ.