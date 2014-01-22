aksai4Пресс-служба компании распространила сообщение, в котором говорится, что КПО не разрывала контракт с компанией KSS на предоставление офисных помещений в городе Аксай. - Дата окончания срока действия контракта, согласно его условиям, 31 января 2014 года. В апреле 2013 года КПО начала анализ рынка наличия арендных помещений в городе Аксай. Подобный анализ рынка проводится перед началом любого тендерного процесса. После проведения оценки потребностей КПО в офисных помещениях компания планирует провести тендер, - пишет пресс-служба компании. В сообщении говорится, что КПО предложила компании KSS продление контракта сроком на 3 месяца, однако KSS отвергла данное предложение. - КПО подписала меморандум о взаимопонимании с другими подрядными организациями. В нем оговорена возможность трудоустройства сотрудников KSS, которых может затронуть данный вопрос. КПО окажет полное содействие подрядным организациям в этом начинании, - отмечается в сообщении. Компания также опровергает слова митингующих о том, что  КSS внесен «в черный список». - У компании KSS есть возможность принимать участие в будущих тендерах в рамках дальнейшей реализации Карачаганакского проекта, - отмечает департамент корпоративных связей.