По предварительной версии, мужчина пугал клиентов кафе гранатой, данную информацию подтвердили в ДВД ЗКО. По рассказам очевидцев, мужчина привязал гранату скотчем к руке и грозился взорвать себя и все вокруг. Был ли это муляж или боевая граната, пока неизвестно. На место ЧП были вызваны все экстренные службы города. Территория возле кафе была оцеплена. Мужчину задержали. Сотрудники полиции вместе с владельцем кафе закрылись внутри кафе для выяснения обстоятельств. К слову, владелец кафе подъехал после того, как нарушителя задержали. Официальное заявление ДВД ЗКО предоставит 23 января.