В ЗКО приехала. Главная ее цель - разобраться в причинах роста тарифов на тепло. - Предприниматели ЗКО возмущены ростом тарифов, мы создали особую группу специалистов, которая проверит весь рост от начала и до конца, - говорит Гульнар КУРБАНБАЕВА. - Мы будем разбираться, обоснованы ли расчеты, как именно утверждали тарифы. Мы видим только две причины роста: либо неправильные экономические расчеты, неудачный тактический ход, либо административная ошибка, кто-то сознательно закрывает глаза на неточные цифры. Национальная палата предпринимателей берет под особый контроль разбирательство в этом деле, и будет проверять все расчеты и утверждения по тарифам.