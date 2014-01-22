Нурлан НОГАЕВ раздал поручения своим подчиненным

Сегодня глава ЗКО собрал актив области и определил, кто за что ответственен. Больше всего поручений досталось замакима Бахтияру МАКЕНУ, которому предстоит устранить недоработки в учебных заведениях, лучше работать с молодежью, повысить ответственность граждан за свое здоровье и даже сформировать казахстанскую конкурентоспособную культурную ментальность. - В 2013 году в ЗКО была закрыта проблема трехсменных школ. На сегодняшний день еще несколько школ находятся в аварийном состоянии, по ним мы работаем. Есть такое понятие, что молодежь - наше будущее. Я уверен, что оно - наше настоящее. В ближайшем будущем мы хотим открыть молодежный ресурсный центр, где молодые люди могли бы развивать свои идеи и проекты, - сообщил аким ЗКО, рассказывая депутатам и начальникам управлений об очередном послании президента. По словам НОГАЕВА, по состоянию на 1 января 2014 года в рамках первого и третьего направлении программы ДКБ региональный координационный совет одобрил 98 проектов на сумму 15 млрд тенге. - В рамках одобренных проектов планируется открыть около полутора тысяч рабочих мест. В 2013 году субъекты малого бизнеса получили кредитов на сумму в размере 17,5 млрд тенге в банках второго уровня. Развитие малого и среднего бизнеса - главный инструмент индустриальной и социальной модернизации. Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике, тем более устойчивым будет развитие Казахстана, - заявил глава региона. В этой связи своему заму Марату КАРИМОВУ он поручил продолжить работу по созданию «методически приемлемых механизмов поддержки начинающих бизнесменов». Отметим, что актив области был проведен полностью на государственном языке. Тем, кто не владеет казахским языком, раздали наушники, однако синхронного перевода не получилось. Это заметил и сам Нурлан НОГАЕВ и сделал замечание организаторам. Мирослава ШОНАЛОВА