- Я был на работе, когда мне позвонил сосед и сказал, что возле моего дома вода стоит, - рассказывает.- Я отпросился, приехал с работы и увидел, что вся моя квартира, которая расположена на первом этаже, затоплена водой почти по пояс. Этот двухэтажный дом старой постройки, и первый этаж является полуподвальным, вода попала в дом через окна. Сейчас на месте работает аварийная бригада "Батыс су арнасы", которая в первую очередь выкачивает воду из дома. - Трубу действительно прорвало, а из-за чего пока не известно, - говорит. - Трубы по этой улице старые, плюс перепады температуры, сейчас морозы. Возможно, из-за этого трубу и прорвало. Сейчас мы получаем разрешение на раскопку места аварии. Узел, который подходил к дому, отключен. Скорее всего, прорвало частный водопровод, который не относится к "Батыс су арнасы". Точное место и причина аварии будут известны при раскопках.