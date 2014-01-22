Иллюстративное фото с сайта forum.sibnet.ru Иллюстративное фото с сайта forum.sibnet.ru В Атырауской области созданы мобильные группы силовиков по выявлению и изъятию транспорта, используемого для незаконного рыбного промысла, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Зимой, когда Урал и прибрежная часть Каспийского моря покрываются льдом, любители незаконного рыбного промысла пересаживаются с быстроходных катеров на мотоциклы. В особом почете у браконьеров мотоциклы марки «Урал». Привлекают браконьеров, прежде всего, неприхотливость в использовании, высокая скорость и грузоподъёмность. Как рассказал корреспонденту заместитель природоохранного прокурора Атырауской области Бахтияр ТОГУЗБАЕВ, в регионе были созданы мобильные группы в составе природоохранных прокуроров инспекторов водной полиции, рыбоохранной инспекции и природного резервата. Они то и призваны бороться с браконьерами и изымать мототранспорт. Основная проблема в том, что транспорт почти всегда незарегистрированный, это позволяет его владельцам уйти от ответственности. Хотя такой метод силовики считают наиболее действенным. Ведь лишить браконьера транспорта намного действеннее, чем караулить одиночек у лунок. - На сегодняшний день из незаконного оборота изъято 10 мотоциклов. Все они находятся на штрафстоянке, их хозяева привлечены к административной ответственности. Указанный мототранспорт будет находиться там до тех пор, пока его официально не зарегистрируют в органах внутренних дел. Работа в этом направлении будет продолжена и дальше, - отметил собеседник.