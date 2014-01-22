По словам самих митингующих, на протяжении нескольких лет «KSS» сдавал в аренду офисные помещения для КПО. Однако в 2014 году руководство компании Карачаганак Петролеум Оперейтинг решило расторгнуть договор и заключить контракт с другим услугодателем. «Не лишайте нас работы», «Требуем продления контракта» - такие лозунги на русском и английском языках держали в руках митингующие. - Требуем! - скандировали работники KSS. - Мы придем и завтра и послезавтра, пока к нам не выйдет гендиректор КПО. Мы хотим узнать, почему нас внесли в черный список. У нас остался всего один контракт с КПО, и c нами его расторгают. Мы остаемся без работы, а у нас семьи и кредиты!связалась по телефону с представителями АО «Аксайгазсервис». - Шесть лет назад мы выиграли конкурс у КПО по внутренней уборке, до этого эту услугу оказывала другая компания, где на эти работы были привлечены 120 человек. И когда мы выиграли конкурс, мы просто взяли этих людей на работу с теми же зарплатами и условиями. Это было сделано для того, чтобы не создавать социальную напряженность. В этом году мы проиграли конкурс по данным услугам. Выиграла другая компания. Но рабочие опять же не остались на улице. В результате сложнейших переговоров, которые длились пять месяцев, нам удалось договориться, что люди будут работать и дальше, только в составе новой компании. Такая практика существует. И когда мы проигрываем конкурс у инвесторов, мы не делаем из этого политический скандал, мы не выводим людей на улицы, а спокойно решаем в рабочем порядке, - рассказали представители компании. В данный момент наши корреспонденты находятся в Аксае и следят за развитием событий.