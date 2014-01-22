Иллюстративное фото с сайта alvabul.narod.ru Иллюстративное фото с сайта alvabul.narod.ru В Айтекебийском районе обнаружили двух мужчин, пропавших во время бурана в минувшую субботу, 18 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС. Один из них погиб предположительно от переохлаждения, второй госпитализирован в больницу с обморожением. По словам сотрудников ДЧС, обнаружили пропавших 21 января около шести часов вечера возле зимовки Наден, недалеко от поселка Карабутак. Поиски мужчин продолжались почти четверо суток. Возраст пострадавшего - 39 лет, погибшему 34 года. Напомним, что в минувшую субботу, 18 января, недалеко от села Нурбулак Алгинского района был обнаружен труп 50-летнего жителя этого села. Смерть наступила из-за переохлаждения. Отметим, что в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий сотрудники подразделений Департамента по ЧС дежурят на трассах и в населенных пунктах круглосуточно. За последние три дня ими эвакуировано с заснеженных трасс свыше 500 транспортных средств и спасено около тысячи человек. Кроме того, нередко без помощи спасателей не могут обойтись бригады скорой медицинской помощи. К примеру, в минувший понедельник из-за заметенных снегом дорог кареты скорой помощи не могли добраться до поселков Россовхоз и Шамши Калдаякова, где начались роды у двух женщин. Обе были благополучно эвакуированы и переданы медикам, правда, одна из них, все же успела родить дома, до приезда спасателей.