Иллюстративное фото с сайта www.naukogradpress.ru Иллюстративное фото с сайта www.naukogradpress.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДЧС области. Несчастный случай произошел вчера вечером, 21 января. В поселке Макат на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв газового отопительного котла. К счастью, без дальнейшего горения на месте взрыва. По словам сотрудников ДЧС, при взрыве пострадал 48-летний житель дома. С ожогами он был доставлен в районную больницу. По сообщению врачей, состояние пострадавшего стабильное.