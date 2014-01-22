"Акжайык" проиграл хоккейной команде "Знамя-Удмуртия"

"Акжайык" в рамках первенства России по хоккею с мячом высшей лиги проиграл команде «Знамя-Удмуртия» с со счетом 8:4. С самого начала первого тайма российские игроки взяли игру в свои руки. Они вели мяч, и уральцам оставалось только отбиваться. Первый тайм закончился со счетом 0:3. На 28-й минуте мяч в наши ворота забил Вадим МАЗАЛОВ, на 42-й минуте – Андрей БЕЛЬТЮКОВ и на 47-й минуте – Евгений ТРУНЕВ. Во втором тайме уральцы на 6-й минуте решили отыграться. Мяч в ворота гостей со штрафного удара забил Александр ШАВАЛДИН. Далее соперники только разыгрывали мяч, но никто друг другу не уступал. И вот на 66-й минуте россиянин Максим УТЕБАЛИЕВ забил четвертый гол. Следом в ворота "Акжайыка" забил 2 гола Александр КАЗАЕВ, еще один гол забил Иван ШИРШОВ. Александру ШАВАЛДИНУ удалось завладеть мячом и забить в ворота соперника с углового четвертый гол. Но на последней 90-й минуте гости решили оторваться и все опять, тот же КАЗАЕВ, забил восьмой гол. Счет 4:8. «Акжайык» с третьей строчки турнирной таблицы с 30-ю очками спустился на четвертую, уступив саратовскому «Универсалу» одно очко. Но болельщики надеются, что это временная неудача и она скоро уйдет. И завтра «Акжайык» отыграется, и победа будет за уральцами. Оксана КАТКОВА Фото автора