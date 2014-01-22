Фото с сайта www.woman.ru Фото с сайта www.woman.ru Подруга российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова оказалась в центре международного скандала из-за фотографии, опубликованной на днях на страницах модного интернет-журнала Buro 24/7. На снимке Жукова восседает на кресле, сделанном в виде лежащей на спине полуобнаженной чернокожей женщины. Многие блогеры и пользователи тут же раскритиковали 32-летнюю спутницу миллиардера, обвинив ее в расизме. Тем более, что публикация материала совпала с днем всемирно известного борца за гражданские права чернокожих - Мартина Лютера Кинга. После поднявшегося шума редактор журнала Мирослава Дума вынуждена была удалить фото со своей страницы в Instagram и обрезать снимок на сайте журнала. Сама Жукова поспешила принести свои извинения и заверила, что "абсолютно нетерпима к проявлениям расизма". По ее словам, кресло на фотографии - произведение норвежского художника Бьярне Мельгорда. "Мы сожалеем об использовании этого произведения для фотографии, поскольку оно оказалось "вырванным" из заложенного художником контекста", - пояснила она. Даша Жукова - дизайнер, директор центра современной культуры "Гараж". С Романом Абрамовичем познакомилась в 2005 году. Сейчас у пары двое совместных детей - сын Аарон Александр (родился в 2009 году) и дочь Лея (появилась на свет в апреле 2013 года). pppp