В воскресенье, 19 января, уральские водоканальщики начали заменять канализационные колодцы по улице Сарайшык в районе завода «Зенит». По словам директора ТОО «Батыс су арнасы» Асылбека САККАЗОВ, в этом году в бюджет заложены деньги на ремонт нескольких уральских улиц, в том числе и улицы Сарайшык. - Там мы уже заменили два канализационных колодца, - рассказал Асылбек САККАЗОВ. - Это плановые работы. Кроме того, мы еще заменим 2-3 колодца по улице Сарайшык и Алматинской, которую также в этом году начнут ремонтировать.