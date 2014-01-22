Иллюстративное фото с сайта total.kz Иллюстративное фото с сайта total.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Прокуроры потребовали от ГУ «Отдел образования Уилского района» выплатить педагогам командировочные расходы. При проверке выяснилось, что учителя ездили повышать квалификацию на свои кровные. Так, работник отдела образования Ж. КОЖАНТАЕВА полмесяца находилась в командировке в Алматы, а 116 тысяч тенге командировочных не получила. Прокуроры напомнили руководству отдела образования статьи Трудового Кодекса. В результате, 147 человек получили из казны свои командировочные, а это в общей сложности - 5,2 миллиона тенге.